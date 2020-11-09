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İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

İzmir'de 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında sona gelindi.

İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hasar Tespit Şube Müdürü Tuğrul Sezdirmezİzmir'de 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başladıkları hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Tuğrul Sezdirmez, yaptığı açıklamada, kentten binaların hasarlılık durumlarına ilişkin aldıkları ihbarlar üzerine yaptıkları çalışmaları söyledi.

Sahada 1000 kişinin üzerindeki bir ekiple çalışmaları sürdürdüklerini belirten Sezdirmez, hasarlı olduğu ihbarı yapılan binaya giden ekiplerin öncelikle gözlemsel verileri ellerindeki tabletler aracılığıyla sisteme aktardıklarını kaydetti.

İlk etapta orta hasarlı olduğu tespit edilen binaların mobil laboratuvar aracılığıyla detaylı incelendiğini anlatan Sezdirmez, son teknoloji cihazlarla binanın sağlamlığının tespit edildiğini söyledi.

Bazı binalarda sadece duvar hasarları olduğunu ancak bunun oturanlarda endişeye yol açtığını kaydeden Sezdirmez, bazı binaların ise hasarlı gözükmediğini ancak içine girince kolonlarının "patladığının" anlaşıldığını ifade etti.

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