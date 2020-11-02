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İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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