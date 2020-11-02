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İzmir'deki depremde can kaybı 91'e yükseldi

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 91 olduğunu, 155 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

İzmir'deki depremde can kaybı 91'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 91 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 olmak üzere toplam 1286 artçı sarsıntı tespit edildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre depremde 91 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 839'u taburcu edildi, 155 kişinin tedavisi devam ediyor. 

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.

AFAD İzmir depremine ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı

Bu arada AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının "AFAD Deprem" Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ekim tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen depreme ait ön değerlendirme raporuna yer verildi.

Raporda, "Deprem Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana gelmiştir. Artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümü, bu bulguyu desteklemektedir." denildi.

30 Ekim'de Türkiye saati ile 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi'nin 17,26 kilometre Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 16,54 kilometre derinde olduğu anımsatıldı.

Depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Payamlı köyüne uzaklığının 23,38 kilometre olduğu aktarılan raporda, "Ana şoktan 2 Kasım 12.54'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1,0 ile 5,1 arasında değişen 1230 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Depremin belirgin süresinin ise ilk hesaplamalara göre 15,68 saniye olarak belirlendiği aktarılan raporda, depremin merkez üssüne en yakın Türkiye'deki yerleşim yerleri ve il merkezleri de yer aldı.

Raporda, depremin Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan yaklaşık 30 kilometre uzunlukta batı-kuzeybatı-doğu-güneydoğu (BKB-DGD) gidişli Sisam Fayı üzerinde meydana geldiği, artçı deprem dağılımı ve odak mekanizması çözümünün bu bulguyu desteklediği belirtildi.

Ön değerlendirme raporuna "https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064" adresinden ulaşılabilecek. 

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