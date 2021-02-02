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İzmir'de şiddetli yağışın yol açtığı zarar büyüyor

Menderes'te sel sularına kapılan araçtaki 1 kişinin cesedi bulundu. Balçova'da, yağmur sularının sürüklediği toprak, sanayi sitesindeki yolları ve iş yerlerini kapladı. Kentte, son 14 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 142 kilograma yükseldi.

İzmir'de şiddetli yağışın yol açtığı zarar büyüyor

İzmir'de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetlenen sağanağın yol açtığı zarar büyüyor.Menderes'e gitmekte olan otomobil, Yeniköy Balaban Deresi yakınlarında sel sularına kapıldı. Araçtaki Kaan Soydan'ın cenazesi 2 kilometre aşağıda bulundu. Aynı araçtaki kayınpederi Hıdır Öztürk'ü (65) arama çalışmaları devam ediyor.

Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Akçaköy, Dereköy, Küner, Develi ve Altıntepe mahallerinde dere taşması sebebiyle bazı evler tahliye edildi.

Sel suları toprağı sanayi sitesine sürükledi

Balçova ilçesinde ise yağmur suları, yamaçtaki toprakları sanayi sitesine kadar sürükledi. Selin sürüklediği toprak, bir sitedeki iş yerlerine kadar ulaştı, yollar kapandı. Sitedeki bazı araçlar da çamura saplandı.

Ayrıca kuvvetli yağış, Çetin Emeç Mahallesi Yahya Deresi'nde taşkına yol açtı.

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