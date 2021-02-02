Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona salgın korona survivor
Ocak ayı ihracat rakamlarında rekor
Ocak ayı ihracat rakamlarında rekor
87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
87 ilaç daha geri ödeme...
Tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleşti
Tüm zamanların en yüksek ocak...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz...
İzmir'de sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu
İzmir'de sağanak sel ve su...

İzmir'de sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu

İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, zorunluluğu olmayan vatandaşların sabah trafiğe çıkmamasını rica etti.

İzmir'de sağanak sel ve su baskınlarına neden oldu

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.

Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi. Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.

Mehmet Akyol, , 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar." dedi.

Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak son yıllarda bu durumun sıklıkla yaşandığını ifade etti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.