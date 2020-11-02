İzmir'de depremin yaraları sarılıyor

İzmir'de depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar için çeşitli bölgelerde kurulan çadır kentlerde, depremzedelerin her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

Bornova ilçesinde AFAD tarafından Bornova eski ilçe stadında oluşturulan 210 çadırdan oluşan çadır kentte Türk Kızılay, Bornova Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları hummalı bir çalışma yürütüyor.

Tamamına yakını dolu olan çadır kentte kalan vatandaşların yiyecek, içecek, giysi ve battaniye gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Evleri hasarlı olduğu için çadıra yerleşen Ferhat Altın, yaptığı açıklamada, çadır kentin çok kısa sürede kurularak geçici barınma ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.