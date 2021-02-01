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İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1, bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte gerçekleşti. İkinci deprem ise saat 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle kaydedildi.

Bakan Kurum: Ekiplerimiz incelemeleri başlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık." ifadesini kullandı.

"Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti.

Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumunun bildirilmediğini kaydetti.

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da depremler sonrası mahallelerde geniş çaplı tarama yaptıklarını, bir yıkım veya can kaybı ile karşılaşmadıklarını belirti.

Erdoğan, ekiplerin alandaki çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

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