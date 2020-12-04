İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
04 Aralık 2020 Cuma 13:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.