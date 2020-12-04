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İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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