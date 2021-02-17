İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı, buradan Ordu ve Şanlıurfa 7. olağan il kongrelerine de canlı bağlantı yaptı.

Kongrelerde görev alacak partilileri tebrik eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar parti teşkilatlarında görev alanlara şükranlarını sundu, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bugün gerçekleştirilen kongrelerle 72 il kongresini tamamladıklarını belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki hafta kalan illerimizin kongresini de yaparak 24 Şubat'ta İstanbul İl Kongresi'yle bu işi hitama erdireceğiz. Ardından da tüm AK Parti kadroları olarak mart sonunda gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Büyük Kongremize yoğunlaşacağız." diye konuştu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla kongreleri arzu ettikleri gibi yapamasalar da coşku ve heyecanın eksik olmadığını dile getiren Erdoğan, "İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Kongrelerimizde bir kez daha gördüm ki AK Parti Türkiye'nin en dinamik, en kuşatıcı, 11 milyonu aşan üyesiyle ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir." dedi.