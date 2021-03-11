İstiklal Marşı 84 milyonun ortak değeridir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu.

Kültür, sanat, edebiyat ve ilim dünyasından davetlileri en kalbi duygularıyla selamladığını belirten Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, 15 Temmuz gecesi gazilik payesiyle şereflenen bu mekana hepiniz hoş geldiniz. Sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemiz, Milli Mücadele tarihimiz ve millet olma şuurumuz açısından son derece anlamlı bu yıl dönümü vesilesiyle bizleri bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Davetlerine icabet ederek Mehmet Akif'in aziz hatırasına sahip çıktıkları için konuklara şükranlarını sunan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Soğuk bir kış gününde gençlerin omuzlarında ebediyete uğurladığımız Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmetle hürmetle yad ediyorum. Milli şairimizin ruhu şad, makamı ali, mekanı inşallah cennet olsun. Bu vesile ile merhum Mehmet Akif'in 'şanları Bedr'in arslanlarına eş' dediği Çanakkale şehitlerimize, İstiklal Harbi'mizde göğüslerini siper ederek yurdumuza alçakları uğratmayan tüm kahramanlarımıza, Kıbrıs Barış Harekatı'nı zafere taşıyan Mehmetçiklere, Mücahitlere, direniş erlerine, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle FETÖ'cü hainlerin hayasız akınlarını durduran milli irade sevdalılarına, terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında destan yazan güvenlik görevlilerimizin, kahraman ordumuzun her bir ferdine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Mevlam bizleri şehitlerimizin kutlu yolundan, gazilerin yoldaşlığında ayırmasın diyorum."