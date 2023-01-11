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İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk yetkililere teslim edildi.
GÜNCEL 11.01.2023, 10:02
Alınan bilgiye göre, Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.
Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, bugün saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.
Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge, İstanbul'a getirildi.
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