İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan." dedi.

GÜNCEL 09.06.2022, 20:45
İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sürekli "seçim tarihi belli olsun" dediğini belirterek, "İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziemir Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti İzmir İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

İzmirlilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Ülkemize geçtiğimiz 20 yılda nasıl asırlık eserleri ve hizmetleri beraberce kazandırdıysak, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’yi de yine birlikte inşa edeceğiz. Dağlarında açan çiçekleri, sırmalar saçan altın güneşi, uğruna canlar feda edilen istiklaliyle bu gazi şehir, milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye güneşinin ilk ışıklarının yükseldiği yer de burası olacaktır." diye konuştu.

İzmir'den bu hedeflerine, bu vizyonlarına uygun daha kuvvetli, daha samimi, daha coşkulu bir destek beklediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maalesef bu şehir bir süredir, kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. Malum, İzmir'in, CHP'nin de başında olan bir milletvekili var. İzmirli vatandaşlarımın kendilerini temsil etmesi için Meclis'e gönderdiği bu zat, İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bu şehrin milletvekilli olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmiyor. İzmir'in derdiyle dertlenmek yerine, mesaisinin çoğunu Silivri'deki millet ve memleket düşmanlarını yargıdan kaçırmak, Türkiye'yi yabancılara şikayet etmek, terör örgütlerine payandalık yapmak için harcıyor.

Bu şehrin yerel yönetimler kaynaklı sorunlarına çözüm geliştirmek yerine, şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandık, sağ olsun. O böyle yaptıkça biz de davaları kazanıyoruz. Nihai kararlar geldikçe onları da uygun olan yere, Bay Kemal'in adına hayır yapıyoruz. Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat, bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgelerde sanacak kadar Türkiye'den de habersiz."

"Ülkenin ve milletin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için şunları kaydetti:

"Eline ne tutuşturulsa belge diye kürsüde sallayan, her seferinde mahcup olduğu halde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen bu zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye ve millete hiçbir hayrı dokunmadı. Devletteki tek müktesebatı, Genel Müdürlüğünü yaptığı SSK'yı batırmaktan ibarettir. Siyasi kariyerinde ise kasetle geldiği genel başkanlık koltuğunu korumak dışında, ülkenin ve milletin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Kırıklarla, başarısızlıklarla dolu siyaset karnesine rağmen, bu zat şimdi de Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi, delikanlıca yapmak yerine, tıynetine uygun şekilde, sütre gerisinden, dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor. Meramını doğrudan millete anlatmak ve desteği halkımızdan istemek varken, siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Gerçi hakkını da yememek lazım. Cehaletinden kaynaklanan gafları ve kurnazlığından mülhem çelişkileriyle bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil. Ama bu da bir yere kadar. Ülkenin yönetimine talip olmak, CHP grup kürsüsünde, gece yarıları sosyal medyada, masasının etrafına ve altına doldurduğu şürekası önünde şaklabanlık yapmaya benzemez. Artık masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etme adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti."

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