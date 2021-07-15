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İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'da çeşitli noktalara kurulan led kulelerde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı, şehitler anıldı.

İstanbul ve Ankara'da kurulan led kulelerde, darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadeleler anlatılıyor.Bu doğrultuda, İstanbul'da Ortaköy, Kuleli, Taksim ve İstanbul Havalimanı 4 No'lu giden yolcu kapısı; Ankara'da da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan led kulelerde darbe girişimine karşı milletin mücadelesi anlatılarak şehitler anıldı.

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