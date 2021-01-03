'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden her gün binlerce araç geçiyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, geçen yıl 14 Ekim-10 Kasım tarihlerinde tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle ulaşıma kapalı kaldı. Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 kara yolu üzerinden sağlandı. Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3. viyadükleri üzerinde bulunan derzler yenilendi ve yol tekrar asfaltlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimini geçen yıl 11 milyon 466 bin 505 araç kullandı. Bölgede en fazla yoğunluk Kurban Bayramı tatilinde ve yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı dönemlerde hafta sonları yaşandı.