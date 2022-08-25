İstanbul Tersanesi Komutanlığı donanmanın Mavi Vatan'daki 'kalesi' oldu

İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Cumhuriyet döneminde inşa ettiği 200'ün üzerinde askeri ve ticari gemi ile donanmanın gücüne güç katarken, Türkiye'nin 100 yıl önce Büyük Taarruz ile yaktığı bağımsızlık ateşinin yükselmesine katkı sağlıyor.

GÜNCEL 25.08.2022, 18:50
İstanbul Tersanesi Komutanlığı donanmanın Mavi Vatan'daki 'kalesi' oldu

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Bir asır önce kıt imkanlara rağmen ulus bilinciyle elde edilen zafer, Cumhuriyet'in ilanına kapı araladı.

Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biri yerli ve milli üretimler oldu. Osmanlı'nın birikimi ve tecrübesinden de istifade edilen dönemde kurulan askeri tersaneler, Türk donanmasının Mavi Vatan'daki "silahı" oldu.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı da "Her fabrika bir kaledir" anlayışıyla Mavi Vatan'da donanmaya adeta "kale" oluşturan, Türkiye'nin en büyük tesisi konumunda bulunuyor.

Yerli ve milli savaş gemilerinin inşa edildiği komutanlık yerleşkesi aynı zamanda Büyük Taarruz başta olmak üzere Milli Mücadele'nin en ateşli dönemlerine tanıklık eden gemilere ev sahipliği yapıyor. Söz konusu gemilerin periyodik bakımları da buradaki tersane işçilerince yapılıyor.

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2022
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 3 7
2. Başakşehir 3 7
3. Beşiktaş 3 7
4. Gaziantep FK 3 7
5. Antalyaspor 3 6
6. Adana Demirspor 3 6
7. Giresunspor 3 6
8. Galatasaray 3 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Sivasspor 3 2
14. Ankaragücü 2 1
15. Ümraniye 3 1
16. Hatayspor 2 0
17. Karagümrük 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 2 6
2. Samsunspor 2 4
3. Gençlerbirliği 2 4
4. Eyüpspor 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Boluspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Erzurumspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Denizlispor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Keçiörengücü 2 1
16. Ö.K Yeni Malatya 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Manisa Futbol Kulübü 1 0
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. Arsenal 3 9
2. M.City 3 7
3. Leeds United 3 7
4. Tottenham 3 7
5. Brighton 3 7
6. Newcastle 3 5
7. Fulham 3 5
8. Brentford 3 4
9. Crystal Palace 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Southampton 3 4
12. Chelsea 3 4
13. Aston Villa 3 3
14. M. United 3 3
15. Bournemouth 3 3
16. Liverpool 3 2
17. Everton 3 1
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 3 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Real Madrid 2 6
3. Real Betis 2 6
4. Osasuna 2 6
5. Barcelona 2 4
6. Rayo Vallecano 2 4
7. Athletic Bilbao 2 4
8. Atletico Madrid 2 3
9. Girona 2 3
10. Valencia 2 3
11. Real Sociedad 2 3
12. Almeria 2 1
13. Sevilla 2 1
14. Mallorca 2 1
15. Espanyol 2 1
16. Celta Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Real Valladolid 2 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0