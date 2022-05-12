İstanbul Teknik Üniversitesinden Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2002 mezunu olan Selçuk Bayraktar, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide, geçmişten bugüne havacılık alanında yapılan çalışmaları ana hatlarıyla anlatan Bayraktar, Hezarfen Ahmet Çelebi, Osmanlı filosu ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından örnekler verdi.

Bayraktar, teknolojiyi erken yakalamanın önemini vurgulayarak, "Hayatımızdaki çoğu yenilik savunma sanayisinde doğup büyüyor, bunun ardından sivil sahaya geçiyor. İnsansız hava araçlarını da ilerleyen dönemlerde sivil sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.