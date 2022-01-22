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İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının il genelinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı, yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5, iç ve kuzey kesimlerde ise 6-20 santimetre yeni kar örtüsü beklendiği belirtildi.

Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde pazar günü ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışının beklendiği aktarılan açıklamada, aynı gün Tokat ve Amasya ile Ordu'nun 200 metre üzeri yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada don, buzlanma, tipi, çığ ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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