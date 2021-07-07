Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Haziranda yağışlar ülke genelinde normaline göre yüzde 21 arttı
Haziranda yağışlar ülke genelinde normaline...
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gişede sürücülerin bekleme sürelerini azaltan uygulama başladı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gişede sürücülerin bekleme...
Marmara genelinde sağanak bekleniyor
Marmara genelinde sağanak bekleniyor
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gişede sürücülerin bekleme sürelerini azaltan uygulama başladı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Hızlı Geçiş Sistemi-Otomatik Geçiş Sistemi (HGS-OGS) gişelerinde nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapan sürücülerden dolayı gişe sahalarında oluşan beklemeleri önlemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gişede sürücülerin bekleme sürelerini azaltan uygulama başladı

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yürürlüğe konulan uygulama kapsamında sürücüler, HGS-OGS gişelerine konulan butona basarak "ihlalli geçiş bildirim formu" alıyor.

Hemen ardından bariyerin açılmasıyla yoluna devam eden sürücüler, bildirimde yazan yönlendirmelerle geçiş ücretini 15 gün içinde ödeyebiliyor. Geçişleri ile ilgili bilgiler e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğü (www.kgm.gov.tr), Otoyol AŞ (otoyolas.com.tr) web siteleri ve Otoyol Mobil uygulama üzerinden plaka bilgileri girilerek takip edilebiliyor.

Bağlantı yollarıyla 426 kilometre uzunluğundaki otoyolda gişelerin birçoğunda devreye alınan butonlu geçiş, yıl sonuna kadar tüm HGS-OGS çıkış gişelerinde uygulanacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.