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İstanbul için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji yarın İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken, Afet Koordinasyon Merkezi ise perşembe günü kar yağışı beklendiğini bildirdi.

İstanbul için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, yağışların, batı kesimlerde (Avrupa Yakası ve Kuzeyi) yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM)'dan yapılan açıklamada ise İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerine yağış bırakan alçak basınç hava sisteminin yarın etkisini artıracağı, çarşambadan itibaren mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların düşeceği kaydedildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkili olduğu ifade edilen açıklamada, güneyin ılık ve nemli havasını bölgeye taşıyan sistemler nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin beklendiği aktarıldı.

Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla sıcaklıkların da gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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