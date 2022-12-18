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İstanbul havalimanları 11 ayda yolcusunu 31 milyondan fazla artırdı

Bu yılın 11 ayında 597 bin 279 iç ve dış hat seferiyle toplam 87 milyon 134 bin 879 kişinin seyahat ettiği İstanbul havalimanları yolcu sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 31 milyon 183 bin 432 artırdı.

GÜNCEL 18.12.2022, 11:35
İstanbul havalimanları 11 ayda yolcusunu 31 milyondan fazla artırdı

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılının başından bu yana hızla artmaya devam ediyor.

Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı da hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükselişini sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-kasım döneminde yolcuların 14 milyon 775 bin 573'ü iç hatlardan, 44 milyon 288 bin 618'i ise dış hatlardan seyahat etti. Bu dönemde toplamda 59 milyon 64 bin 191 kişi İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Geçen yıl aynı dönemde ise İstanbul Havalimanı'ndan iç hatta 9 milyon 705 bin 606, dış hatta ise 23 milyon 549 bin 16 olmak üzere toplam 33 milyon 254 bin 622 yolcu seyahat etmişti.

Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 52, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 88 arttı.

Geçen yılın 11 ayında toplamda 33 milyon 254 bin 622 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, önceki seneye göre 25 milyon 809 bin 569 yolcu artışı kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu yaklaşık yüzde 78 arttığı belirlendi.

Sabiha Gökçen'de dış hat yolcusu artıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bu dönemde 28 milyon 70 bin 688 kişi kullandı. Bu yılın ocak-kasım döneminde bu havalimanında iç hatlarda 14 milyon bin 685, dış hatlarda ise 14 milyon 69 bin 3 yolcu uçtu. Toplamda 28 milyon 70 bin 688 kişi bu havalimanını kullandı.

Geçen yılın aynı döneminde 14 milyon 960 bin 894 iç hat, 7 milyon 735 bin 477 dış hat olmak üzere toplam 22 milyon 696 bin 371 yolcu havalimanında ağırlandı.

Bu dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 959 bin 209 azalırken dış hatlarda 6 milyon 333 bin 526 arttı. Toplamda geçen yıla göre 5 milyon 374 bin 317 yolcu artışı hesaplandı.

İstanbul havalimanlarından iç hatlarda 28 milyon 777 bin 258, dış hatlarda ise 58 milyon 357 bin 621 olmak üzere toplam 87 milyon 134 bin 879 kişi seyahat etti. Geçen yılın ocak-kasım döneminde ise iç ve dış hatta 55 milyon 951 bin 447 yolcu İstanbul merkezli seferlerle uçmuştu.

İstanbul havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 31 milyon 183 bin 432 kişi ile yüzde 56'lık artış gösterdiği hesaplandı.

Uçuş sayıları da arttı

Bu yılın 11 ayında yolcu sayıları ile beraber İstanbul havalimanları merkezli icra edilen gidiş-dönüş seferleri de arttı.

İstanbul Havalimanı'nda, bu yılın ocak-kasım döneminde iç hatlarda 100 bin 950, dış hatlarda 287 bin 511 sefer yapılırken toplam uçuş sayısı 388 bin 461 olarak hesaplandı.

Geçen yılın 11 ayında toplam 251 bin 85 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı dönemine göre hava trafiğinde 137 bin 376 artış belirlendi. Buna göre, uçuşların yaklaşık yüzde 55 arttığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen'de uçuşlar 11 ayda 180 bini aştı

Bu yılın 11 ayını kapsayan dönemde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 182 bin 858 sefer düzenlendi. Bu seferlerin 89 bin 245 iç, 93 bin 613'ü dış hatta icra edildi. Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanından toplam 165 bin 119 uçuş icra edilirken sefer artışı 17 bin 739 olarak hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 14 bin 583, dış hatlarda 11 bin 377 toplamda ise 25 bin 960 sefer yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nda toplam 37 bin 787 uçuş düzenlendi.

İstanbul havalimanlarından bu yılın ocak-kasım döneminde 597 bin 279, geçen senenin aynı döneminde ise 453 bin 991 sefer yapıldı.

Bu yılın 11 aylık dönemde düzenlenen sefer sayısı geçen senenin aynı dönemine göre 143 bin 288 arttı. Böylece sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 artış gösterdi.

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