İstanbul Havalimanı Routes World 2023'ün resmi ev sahibi oldu

İstanbul Havalimanı'nın Routes World 2023'ün resmi ev sahibi olmasından dolayı İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, İstanbul Havalimanı'nın sadece Türkiye'nin değil, dünya sivil havacılık alanında en büyük yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Lokmanhekim, "Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, kurulduğu Temmuz 2019'dan bu yana Türkiye'nin, Türkiye markasının ve Türkiye turizminin uluslararası pazarlarda, dünyada hak ettiği ve hedeflediği yeri bulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmaktadır. Amacımız ülkemizin, Türkiye markasının ve turizmimizin dünya çapında bilinen, konuşulan, tercih edilen marka olmasını sağlamak. Bu amaçla TGA'nın yürüttüğü kampanyalarla şu anda ülkemiz 140 ülkede tanıtılmakta." diye konuştu.

Lokmanhekim, GoTurkiye platformu ile Türkiye'yi, turizm ürünlerini ve destinasyonlarını 10 ayrı dilde tanıttıklarını dile getirerek, bu faaliyetlerini çeşitlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Türkiye markasının tanıtımına katkı vermek için Türkiye'de düzenlenen uluslararası organizasyonlara da destek verdiklerine vurgu yapan Lokmanhekim, "İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılında ev sahipliği yapacağı dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Routes World 2023 boyunca binlerce ziyaretçiyi İstanbul'da ağırlayacağız. Bu ziyaretçiler İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin tanıtımına çok büyük bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un sunduğu fırsatları ilgili sektörlere aktarmada etkin rol oynayacak"

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY olarak Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleşecek Routes World 2023 etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekşi, THY'nin yolcularını, emniyet, konfor, kalite ve Türk kültürüne has değerlerle taşımanın yanı sıra Türkiye'nin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.