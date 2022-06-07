İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
GÜNCEL 07.06.2022, 10:35
Hac kafilesinin hareketi öncesinde İstanbul Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, 286 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.Törende, uzun yıllardır hac farizasını bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.
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