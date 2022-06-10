İstanbul'dan yola çıkan 34 Suriyeli, Kilis ve Hatay'dan ülkelerine uğurlandı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 34 Suriyeli, Esenyurt Belediyesinin "Gönüllü Geri Dönüş" projesi kapsamında Kilis ve Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine uğurlandı.

Eski Esenyurt Belediye binası önünde dün 16'sı çocuk 34 Suriyeli için uğurlama töreni düzenlendi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, törendeki konuşmasında, "Bugüne kadar evimizde ağırladığımız konuklarımızı evlerine geri göndermek üzere arkadaşlarımız bir çalışma yürütüyor. Gönüllü olarak evlerine dönmek isteyenlere burada hem ulaşım imkanı veriyoruz hem de yoldaki iaşe ve diğer masraflarını karşılayarak gönderiyoruz." dedi.