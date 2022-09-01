İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırının Yönetim Kurulu toplantısı sırasında gerçekleştiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, TFF merkez binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla ateş açıldı. Binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen saldırı sırasında Yönetim Kurulunun toplantı halinde olduğu ve toplantı odasının bulunduğu kata mermi isabet ettiği kaydedildi.