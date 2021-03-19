Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs Af dile şarkısı survivor
Türkiye'de 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 21 bin 61 kişinin...
Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK tarafından vuruldu
Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de yapımı süren camide incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de yapımı süren...
Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele bir insan hakları mücadelesidir
Bizim için kadına yönelik şiddetle...
Denizlerden geçen yıl 11 ton maske ve eldiven toplandı
Denizlerden geçen yıl 11 ton...

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 10 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 kişiden 10'u yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP'nin sözde Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.