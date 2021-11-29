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İstanbul'da tam fırtına etkili olurken, boğaz da gemi geçişlerine kapatıldı

Tam fırtına nedeniyle Maltepe ve Pendik'teki iskelelerde bağlı bazı tekneler hasar gördü, Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultangazi'de ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. Beylikdüzü'nde rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

İstanbul'da tam fırtına etkili olurken, boğaz da gemi geçişlerine kapatıldı

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak'ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı. Elif Şanver'in olay yerinde yaşamını yitirdiği olayda çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki bir binadan beton parçaları yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düştü. Yaralanan vatandaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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