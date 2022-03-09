İstanbul'da Kar Yağışı Sebebiyle Okullar Tatil İlan Edildi

İstanbul Valiliği, 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan tahmin raporları ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle... diyerek yaptığı duyuruda 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar okullara ara verildiği duyurdu. İstanbul Valiliği, otogarlar, üniversiteler ve motokuryeler için de önemli kararlar aldı. İşte detaylar...

Alınan kararlara göre tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının 14 Mart tarihine kadar tatil edildiği belirtildi. Motokuryelerin, motor ve Scooterların ise Çarşamba gece yarısından bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.