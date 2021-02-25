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İstanbul'da askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ’lı tutuklandı

İstanbul’da askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ’lı şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da askeri bölgenin keşfini yaparken yakalanan DEAŞ’lı tutuklandı

Polis ekipleri, 20 Şubat Cumartesi günü saat 02.10'da, "Bahçelievler’e askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var” ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, DAEŞ üyesi olduğu belirlenen Muhammed Yahya E’yi, Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif yaptığı sırada yakaladı.

Zanlının üst aramasında ve ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüyle bağlantılı görseller ve dokümanlar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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