İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇOÇA birimi 15 yıldır çocuklar için çalışıyor

Kurulduğu 2007 yılından bu yana tüm çocukların seslerinin duyulduğu, görüşlerinin dikkate alındığı, kararlarda söz haklarının olduğu bir dünyaya katkıda bulunmak için çalışan BİLGİ ÇOÇA, bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarla birçok çocuğun hayatına pozitif anlamda katkı sağladı.

ÇOÇA, yeni yaşına santralistanbul Kampüsü'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurhan Yentürk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, ÇOÇA Koordinatörü Gözde Durmuş ve paydaşlarının katıldığı bir etkinlikle girdi.

"ÇOÇA 70 binden fazla çocuğa, 15 binden fazla yetişkine ulaştı"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan etkinlikteki konuşmasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 27 yıllık bir kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ÇOÇA ise üniversitemizin içerisinde 15 yıldır faaliyet gösteren bir birim. Bu bile bizim üniversite olarak çocuk hakları ile ilgili çalışmalara ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Çocuk haklarına ve eğitim konusuna daha geniş perspektiften baktığımız zaman çocukların yetişkinlerden farklı olarak, özel bir şekilde muamele edilmesi gereken bireyler olduğunun anlaşılması oldukça geç bir zamana tekabül ediyor. Çocuk eğitiminde zorbalığın, şiddetin, baskının kalkması da bir hayli uzun zaman almış durumunda.

Demokrasinin yeşerdiği, insan haklarının çok önemli olduğu toplumlarda bile sistematik olarak çocukların eğitiminde şiddetin yer aldığını çok yakın zamanlara kadar biliyoruz. Dolayısıyla biz üniversite olarak çocuk çalışmaları alanında öncü olmuş olmaktan gurur duyuyoruz."

ÇOÇA'nın İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde kurulduğu 2007 yılından bu yana pek çok saygın projeye imza attığını bildiren Yazgan, ÇOÇA'nın bu zaman zarfında önemli gelişmeler sağladığını söyledi.

Yazgan, "Hem çocukların hem yetişkinlerin çocuk haklarını öğrenmeleri için geliştirdiği eğitim materyalleri şimdiye kadar 70 binden fazla çocuğa, 15 binden fazla yetişkine ulaştı. Birçok öğrenme materyali ders içeriklerinde kaynak olarak halen kullanılıyor. İlgili bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, okullar ve diğer üniversitelerle şimdiye kadar birçok işbirliği yapıldı. 40'ı aşkın sosyal sorumluluk ve araştırma projesi gerçekleştirildi. ÇOÇA özellikle çocuğun katılım hakkı, çocukların seslerinin duyulması ve karar süreçlerine dâhil edilmesi konusunda hem Türkiye’de çocuk hakları alanına hem de uygulama açısından ciddi katkılar sundu." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurhan Yentürk, "BİLGİ Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi 2003 yılında kurulduğunda Türkiye'de hiçbir üniversitede bu alanda çalışan bir merkez yoktu. Çocuk Çalışmaları Birimi de ilk defa Türkiye'de İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde kuruldu. ÇOÇA’nın özellikle paydaşlarla çalışma konusunda müthiş bir deneyimi ve gayreti var." değerlendirmesinde bulundu.