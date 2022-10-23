Son Dakika

İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç kimdir ? nereli? kaç yaşında?

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç oldu. Saraç, 144 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu

GÜNCEL 23.10.2022, 19:11 23.10.2022, 19:28
İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç kimdir ? nereli? kaç yaşında?

1968 yılında  Trabzon’da doğmuştur, aslen Gümüşhane’lidir. 

1991 tarihinden bugüne İstanbul Kadıköy’de serbest avukatlık yapmaktadır.

1984 - 1988 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır.

Sonrasında Kamu Hukuku dalında yüksek lisans yapmıştır.

İstanbul Barosu’nda;

1996- 1998 Yönetim Kurulu Üyeliği,

2002-2004 Genel Sekreterlik,  

2004-2006 Başkan Yardımcısı olarak görevler yapmıştır.

2017 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmiştir.

Hukuk Okur Yazarlığı projesinin kurucusu ve TBB nezdinde proje ve genel koordinatörüdür.

Kamu Yararını Savunma Derneği’nin kurucu başkanı ve sonrasında da onursal başkanıdır.

Serbest avukatlığı yanı sıra, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2003-2009 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

“Ceza hukukunda BİNA ÇÖKMELERİ ” adlı yüksek lisans tezi önce makale olarak Legal Hukuk Dergisi’nde; 2008 yılında da  İstanbul Barosu tarafından kitap olarak yayınlandı.

Kamuoyunda Veli Göçer davası olarak bilinen deprem davasında depremzede vekilliği yaptı. Baro Genel Sekreteri olarak 2003 yılında meydana gelen Bingöl depreminde yerinde incelemelere katıldı. 2004 yılında Pamukova’da meydana gelen tren kazasında Baro adına kaza sonrası tespitleri yaptıran Baro heyetinde yer aldı.

#İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç #Filiz Saraç kimdir #istanbul barosu #Filiz Saraç
Yorumlar (0)
16
açık
Namaz Vakti 24 Ekim 2022
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:49
Akşam 18:19
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Göztepe 9 11
14. Erzurumspor 9 10
15. Adanaspor 9 8
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. Brentford 12 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. Aston Villa 12 12
15. Southampton 12 12
16. Leicester City 12 11
17. West Ham United 11 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Espanyol 11 10
14. Almeria 11 10
15. Sevilla 11 10
16. Celta Vigo 10 10
17. Girona 11 9
18. Getafe 10 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4