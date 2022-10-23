İstanbul Barosu yeni başkanı Filiz Saraç kimdir ? nereli? kaç yaşında?

1968 yılında Trabzon’da doğmuştur, aslen Gümüşhane’lidir.

1991 tarihinden bugüne İstanbul Kadıköy’de serbest avukatlık yapmaktadır.

1984 - 1988 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır.

Sonrasında Kamu Hukuku dalında yüksek lisans yapmıştır.

İstanbul Barosu’nda;

1996- 1998 Yönetim Kurulu Üyeliği,

2002-2004 Genel Sekreterlik,

2004-2006 Başkan Yardımcısı olarak görevler yapmıştır.

2017 yılında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmiştir.

Hukuk Okur Yazarlığı projesinin kurucusu ve TBB nezdinde proje ve genel koordinatörüdür.

Kamu Yararını Savunma Derneği’nin kurucu başkanı ve sonrasında da onursal başkanıdır.

Serbest avukatlığı yanı sıra, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2003-2009 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.

“Ceza hukukunda BİNA ÇÖKMELERİ ” adlı yüksek lisans tezi önce makale olarak Legal Hukuk Dergisi’nde; 2008 yılında da İstanbul Barosu tarafından kitap olarak yayınlandı.

Kamuoyunda Veli Göçer davası olarak bilinen deprem davasında depremzede vekilliği yaptı. Baro Genel Sekreteri olarak 2003 yılında meydana gelen Bingöl depreminde yerinde incelemelere katıldı. 2004 yılında Pamukova’da meydana gelen tren kazasında Baro adına kaza sonrası tespitleri yaptıran Baro heyetinde yer aldı.