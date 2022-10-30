İstanbul'a eylülde gelen turist sayısı 2021'in aynı ayına göre yüzde 64 arttı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın 9 ayında 11 milyon 787 bin 834 turist ziyaret etti.

İstanbul'a eylülde 1 milyon 607 bin 45, geçen yılın aynı ayında ise 975 bin 916 turist geldi. Buna göre eylülde turist sayısı, 2021'in aynı ayına göre yüzde 64 arttı.

Eylülde kente 1 milyon 570 bin 866 kişi hava yoluyla 36 bin 179 kişi deniz yoluyla geldi. İstanbul'a hava yoluyla ulaşanların sayısı geçen yıla göre yüzde 61, deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise yüzde 1144 artış gösterdi.

İstanbul'a eylülde Atatürk Havalimanı'ndan 1928, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 420 bin 989, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 147 bin 949 kişi giriş yaptı. Kente deniz yoluyla ise Tuzla Limanı'ndan 1753, Karaköy Limanı'ndan 26 bin 559, Sarayburnu Limanı'ndan 4 bin 255, Zeytinburnu Limanı'ndan 1162, Ambarlı Limanı'ndan 188, Haydarpaşa Limanı'ndan 2 bin 134, Marmara Limanı'ndan 57, Pendik Limanı'ndan 71 yabancı ziyaretçi geldi.

Hava yoluyla gelen turistlerin yüzde 71,43'ü İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 26,20'si Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Eylülde turist sayısında Ruslar ilk sırada

Eylülde İstanbul'a gelen turistler arasında 170 bin 230 kişiyle Ruslar ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı sırasıyla 114 bin 439 turistle Almanya, 110 bin 539 turistle İran, 77 bin 39 turistle ABD, 58 bin 28 turistle İngiltere, 53 bin 804 turistle Suudi Arabistan, 50 bin 244 turistle Irak, 42 bin 798 turistle Fransa, 41 bin 177 turistle İsrail, 34 bin 282 turistle Kuveyt, 33 bin 969 turistle Ürdün, 33 bin 277 turistle İtalya, 33 bin 64 turistle Özbekistan, 31 bin 140 turistle Azerbaycan, 31 bin 78 turistle Kazakistan takip etti.

İstanbul'u eylülde ziyaret edenlerin yüzde 10,59'unu Ruslar, yüzde 7,12'sini Almanlar, yüzde 6,88'ini İranlılar, yüzde 4,79'unu ABD'liler, yüzde 3,61'ini İngilizler oluşturdu.

Eylülde İstanbul'a 195 ülkeden turist gelirken, Samoa'dan 1 kişi, Vatikan, Esvatini Krallığı, Porto Riko ve Doğu Timor'dan 2'şer kişi kenti ziyaret etti.

Bu arada, İstanbul'a 2018'in eylül ayında 1 milyon 235 bin 301, 2019'un eylülünde 1 milyon 359 bin 175, 2020'nin eylül ayında ise 460 bin 670 turist gelmişti.