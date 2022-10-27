İsrail Savunma Bakanı Gantz, Anıtkabir'i ziyaret etti

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Gantz, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Gantz, saygı duruşunun ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Gantz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Gantz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözüne atıfta bulunarak deftere şunları yazdı:

"Atatürk bu bilgeliği söyledikten yıllar, yıllar sonra İsrail halkı için, ortak uluslarla ve ulusumuz içinde, 'bize ve aramızdakilere barış' diye dua ederek, Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na küçük bir not bırakmıştım.

Bu ruhla, Türkiye'nin 99. Milli Günü'nün hemen öncesinde, Cumhuriyetin kahramanını anarak Türkiye'ye tarihi ziyaretime başlamaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Onun anısına, yurtlarımıza, bölgemize ve dünyaya barış ve refah getirmek için birlikte çalışalım."