İsrail'le müşterek hedefimiz siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir." diye konuştu.

"İki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim"

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim." dedi.

"Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim"

Erdoğan, "(Herzog'la görüşmede) Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-İsrail) Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel iş birliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Dışişleri Bakanımızın Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini önemsiyorum." dedi.