İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Türkiye-İsrail ilişkileri Orta Doğu'daki barış için önemli

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Orta Doğu'da barışın sağlanması için Türkiye-İsrail ilişkilerinin önemli olduğunu belirtti.

GÜNCEL 10.03.2022, 20:01
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Türkiye-İsrail ilişkileri Orta Doğu'daki barış için önemli

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İstanbul'da Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya geldi.

Herzog, daha sonra Beyoğlu’nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda cemaatle ibadet törenine iştirak etti.

Burada bir konuşma yapan Herzog, böyle özel bir günde Türkiye'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ukrayna'da yaşanan trajediden büyük bir üzüntü duyduğunu dile getiren Herzog, Ukrayna Yahudi cemaatinin içinde bulunduğu dertlerden bir an önce kurtulmaları için dua ettiğini söyledi.

Babası İsrail 6. Cumhurbaşkanı Haim Herzog ile annesinin, Yahudilerin İspanya'dan kovuluşu ve Osmanlı topraklarına gelişinin 500. yılı dolayısıyla Türkiye'ye bir ziyarette bulunduğunu kaydeden Herzog, şunları kaydetti:

"Babam, ailemizden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi. 1944'te Naziler'in Avrupa Yahudilerini yok etme planları yürürlükte iken, büyükbabam Yitzhak Isaac Herzog Allevi ile amcam Yaakov, Avrupa Yahudilerini kurtarmak için özel bir görevle buraya gelmişlerdi. Hem babam hem de büyük babam buradaki ziyaretlerinden söz ederken, Türkiye’nin kapılarını ve kalplerini açma şekillerinden ve Yahudilerin burada huzurlu bir yer bulabileceklerinden söz etmişlerdi."

Herzog, hem İspanya'dan sürgün edilen Yahudileri hem de Türkiye'de yaşayan Yahudileri, Türk toplumuna entegre ederek Yahudi halkının tarihinin yazılmasında büyük rol oynadıklarını anlattı.

"Türkiye-İsrail ilişkileri Orta Doğu'daki barış için önemli"

Türkiye'de yaşayan şairlerin, bilginlerin ve ticaret adamlarının, Yahudi tarihi ve geçmişinin önemli bir parçasını oluşturduklarını ifade eden Herzog şöyle devam etti:

"Siz, Türkiye’deki Yahudi cemaatinin üyeleri bunun için bir örnek ve bir model oluşturmaktasınız. Sizler, gelenek topluluk ve tüm zorluklarla yüzleşmek adına karşılıklı garantinin simgesisiniz. Yahudi cemaatinin burada yani sinagogda ciddi terör saldırılarını deneyimlediniz. Ne yazık ki dünyada Yahudi okullarına, süpermarketlerine ve işletmelerine nefret saldırıları yapıldı. Türkiye Yahudilerinin güvenliği ve özgürlüğü için yetkililerin taahhütlerini memnuniyetle karşılamaktayım."

Herzog, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile güzel, açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Türkiye- İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını aktardı.

Orta Doğu'da barışın sağlanması için Türkiye-İsrail ilişkilerinin önemli olduğuna dikkati çeken Herzog, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim, Orta Doğu‘daki farklı din mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini ve yaşamımız gerektiğini anlattım. Benimle aynı fikirde olduğunu ondan duyduğuma sevindim. Bölgesel istikrarın özellikle önemli olduğu konusunda Cumhurbaşkanı da aynı düşünüyor. Tüm halklar ve dinler arasında bizi birleştiren şeyin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ukrayna’da korkunç trajedi yaşanırken barış için böyle ortak düşünmemiz son derece önemli."

Herzog, nefret suçları, ırkçılık ve antisemitizm konusunda mücadele edeceklerini, dünya barışı için hoşgörü ve dostluk üzerine mesajlarını vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Hahambaşı İsak Haleva ise Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye düzenlediği ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tarihi ziyaretin Yahudi toplumunun gönlünde derin izler bırakacağını vurgulayan Haleva, "Barış seven ve barış için mücadele veren insan sever bir Cumhurbaşkanı olduğunuzun bilincindeyiz. Yahudi halkının birliğine ve komşularıyla gönüllerinin birleştirilmesi çabalarınızda gücünüzün ve kuvvetinizin artmasını diliyor ayrıca bu devirde herkesin birbirini anlamasına son derece ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Zatıalinizin bu kutlu amaç doğrultusunda rehberlik edecek gücünün bulunduğuna inanıyoruz."ifadelerini kullandı.

Haleva, yoğun programı arasında zaman ayırıp kendilerini ziyaret ettiği için Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür etti.

Sinagogda yaklaşık 1 buçuk saat süren ibadet töreninin ardından Cumhurbaşkanı Herzog'a hediyeler verildi.

Rodos İstanbul Yahudi cemaatinin dinlerini rahatlıkla icra edemediklerini Sultan Abdülaziz'e bildirmeleri ve bu şikayet üzerine Sultan Abdülaziz'in Musevilerin dinlerini rahatlıkla icra etmeleri için çıkardığı ferman, Cumhurbaşkanı Herzog'a takdim edildi.

Neve Şalom Sinagogu'ndaki ibadet töreninin ardından Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'ndan İsrail'e hareket etti.

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