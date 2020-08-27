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İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenleyen Tarrant'ın ömür boyu hapis cezası aldığını belirterek, "Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz." dedi.

İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Zekeriya Tuyan dahil 51 kardeşimizi katleden terörist, Yeni Zelanda'daki en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bu hain saldırıda ölenleri rahmetle anıyorum. Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda tarihindeki en ağır ceza

15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Tarrant, karar duruşmasında, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakim Cameron Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant'a hitaben, "Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen cezanın gerekliliğini yerine getirmeyecektir." sözlerini dile getirmişti.

Terörist Tarrant'ın cezası, Yeni Zelanda tarihinde şimdiye kadar verilmiş en ağır ceza olmuştu.

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