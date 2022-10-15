İşçiler ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'da incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "110 vardiya çalışanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. Patlamadan sonra sağ çıkan ve kurtarılan 58 madencimiz, şu anda aşağıda değerlendirdiğimiz, kurtarılmaya çalışılan 15 madencimiz var." dedi.

Yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye getirilen 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi görecek.

Maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı

Bartın'da patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki arkadaşlarını kurtarmaya çalışan maden işçisi Öner Özmen, yaşadıklarını anlattı.

Evli ve bir çocuk babası 10 yıllık maden işçisi Özmen, AA muhabirine, arama kurtarma amacıyla şefleriyle ocağa indiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek eksi 350 kotuna indiklerini anlatan Özmen, "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Gittiğimizde arama kurtarmalar, amirlerimiz ve müdürlerimiz zaten olay yerindeymiş. Arkadaşlarımızın yanlarına biz de gittik." diye konuştu.