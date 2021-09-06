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İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor

Türkiye-İran sınırına, yurda yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla yapılan modüler duvar çalışmalarında 7 kilometrelik bölümün montajı tamamlandı, 130 kilometre hendek kazıldı.

İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.

Komşu ülke İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, göçmen girişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenleri yakalayarak ilgili kurumlara teslim ediyor.

Sınır geçişlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan modüler güvenlik duvarı çalışmalarında da 63 kilometrelik bölümün 7 kilometrelik kısmı tamamlandı, sınır hattında 130 kilometre de hendek kazıldı.

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