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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması nedeniyle ağır yaralan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bir asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Solak için taziye mesajı yayımladı.

Akar'ın Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer aldı.

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