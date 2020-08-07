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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist...

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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