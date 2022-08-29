Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesinde

Teröristlerin en önemli geçiş ve kaçış güzergahlarından biri olan, Irak'ın kuzeyinde üç tarafı derin vadiler bulunan, 1800 metre rakımlı Kumartepe'de kurulan üs bölgesi, terörün belinin kırılmasında önemli rol üstlendi.

Yerli ve milli silahlarla donatılan üs bölgesinde görev yapan komandolar, aynı bölgedeki Sinat-Haftanin bölgesinde hudut güvenliğini ileriden sağlamak için teröristlerin kullandığı barınak, sığınak ve mağaraları tespit ettikten sonra tek tek imha ediyor.