Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesinde

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbe vurulan Sinat-Haftanin bölgesinde görevli Mehmetçik, daha önce teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı noktaları yerli ve milli silahlarla kontrol altında tutuyor.

GÜNCEL 29.08.2022, 20:37
Irak'ın kuzeyinde komandoların "Pençe"si teröristlerin ensesinde

Teröristlerin en önemli geçiş ve kaçış güzergahlarından biri olan, Irak'ın kuzeyinde üç tarafı derin vadiler bulunan, 1800 metre rakımlı Kumartepe'de kurulan üs bölgesi, terörün belinin kırılmasında önemli rol üstlendi.

Yerli ve milli silahlarla donatılan üs bölgesinde görev yapan komandolar, aynı bölgedeki Sinat-Haftanin bölgesinde hudut güvenliğini ileriden sağlamak için teröristlerin kullandığı barınak, sığınak ve mağaraları tespit ettikten sonra tek tek imha ediyor.

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