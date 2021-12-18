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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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