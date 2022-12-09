İnternet üzerinden ödemelerde "sayfa adresine dikkat edin" uyarısı

İzmir'de toplu ulaşım kartına internet üzerinden yükleme yapan bazı vatandaşların banka hesaplarından para çekilmesi sonrası dolandırıldıklarının belirlenmesi, oltalama yöntemiyle dolandırıcılığı gündeme getirdi.

Mail adresine gönderilen cazip tekliflere tıklayarak başlayan, güvenilir kurumların sitelerine girildiğine inanılarak kimlik ve kredi kartı numaralarının yazılmasıyla gerçekleşen dolandırıcılık olayları, çoğunlukla bankadan gelen "hesaptan para çıkışı olduğu" mesajlarıyla açığa çıkıyor.

Bilişim uzmanları, interneti kullanırken dikkat edilecek birkaç noktayla birçok dolandırıcılık olayının önüne geçilebileceğine işaret ediyor.



Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Hukuk Çalışma Grubu Genel Sekreteri Resul Göksoy, nternet üzerinden yapılan dolandırıcılığın genellikle internet sitelerinin birebir kopyalanması suretiyle yapıldığını belirtti.

Bu yönteme "oltalama" saldırısı denildiğini aktaran Göksoy, "Burada kullanıcıların, girdikleri sayfanın gerçekten ulaşmak istedikleri sayfa ya da hizmet almak istedikleri sayfa olduğunu adres çubuğundan kontrol etmeleri önemli yoksa çok kolaylıkla yanılabilirler. Çünkü yayınlanan site gerçekteki sitenin aynısı olabilir ve çok kolaylıkla bu işlem yapılabilir." dedi.

Kötü amaçlı kişilerin kredi kartı bilgilerinin yanı sıra telefon, adres, e-posta ve TC kimlik bilgilerini de elde etmeye çalıştıklarını söyleyen Göksoy, dolandırıcılık yönteminin özellikle araç kiralama, turizm ve bankacılık sektörlerine ciddi zararlar verdiğini aktardı.

Resul Göksoy, sosyal medya hesapları üzerinden de dolandırıcılık yöntemlerinin yaygın olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yapmamız gereken ilk şey, adres çubuğunda yazan adrese dikkat etmek. Genellikle bu siteler, görünüşte aynı olsa da alan adlarının başına ya da sonuna bazı harflerin eklendiğini görürüz. Yine bizim girmek istediğimiz site, örneğin bir kamu kurumunun sitesiyse uzantısının 'gov' olması gerekir. Tarayıcıların 'girmek istediğiniz site güvenli değil, yine de devam etmek istiyor musunuz' gibi uyarıları olursa devam etmemek de önemli."

"Sanal kart kullanın"

Son dönemde toplu ulaşım kartına yükleme yapılan sitelerin de kopyalandığını aktaran Göksoy, arama motorunda çıkan site ve bağlantıların güvenlik açısından tehditler barındırdığına dikkati çekti.

Ödeme yapılacak kurumun kendi internet sitesine girilmesi ya da uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi gerektiğini dile getiren Göksoy, internet ödemelerinde süre ve harcama limiti bulunan sanal kartların kullanılmasının mağduriyetleri önemli ölçüde azaltacağına işaret etti.

Göksoy, internet üzerinden dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların, ilk olarak ilgili bankayı aramalarının önemli olduğunu sonrasında ise söz konusu banka kartını iptal ederek polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini anlattı.

"Artık hırsızlar ekrandan giriyor"

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun da arama motorlarındaki aramalar sonucu üst sıralarda çıkan reklamlı sitelerin önemli riskler barındırdığını, özellikle ".net" uzantılı sitelere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Girilen sitelerde internet adreslerinin en başında bir kilit ibaresinin olması ve adreslerin "https" ile başlaması gerektiğine işaret eden Altun, alışveriş ve ödemelerde cep telefonuna doğrulama kodu gönderen 3D sertifikalı uygulamaların da mağduriyetleri en aza indirdiğine işaret etti.

Şüpheli internet sitelerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet sitesindeki şikayet sistemine bildirilmesinin önemine dikkati çeken Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık hırsızlar ekrandan giriyor. Yani hırsızlar sizin kartınız cebinizdeyken soyabiliyor. Hatta ben bu işleme maruz kalan insanlara kredi kartlarını iptal etmelerini, mail şifrelerini de değiştirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü o kartlardan ileride tekrar para çekebilirler."

Ulaşım kartına para yüklerken dolandırıldı

Ulaşım kartına bakiye yüklemek isterken dolandırılan mağdurlardan Hatice Kabaca da otobüse binmeden önce internette yaptığı arama sonrası karşısına çıkan bir siteden 10 lira yüklediğini söyledi.

Kabaca, şöyle konuştu:

"Otobüse bindiğimde 'bakiyeniz yetersiz' dedi. Otobüsten inip yükleme noktalarından kartıma yükleme yaptım. Eve vardığımda '153 liralık harcama size mi aittir' diye bankadan mesaj geldi. İnternet bankacılığından kontrol ettim. O gün içinde farklı meblağlarda toplamda 1500 lira para çekilmiş. Bankayı arayıp harcamaların bana ait olmadığını bildirerek itirazda bulundum."