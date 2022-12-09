Son Dakika

İnternet üzerinden ödemelerde "sayfa adresine dikkat edin" uyarısı

Bilişim uzmanları, internet siteleri üzerinden yapılan ödemelerde kullanıcıları, kopyalanmış sitelere karşı uyarıyor.

GÜNCEL 09.12.2022, 12:18
İnternet üzerinden ödemelerde "sayfa adresine dikkat edin" uyarısı

İzmir'de toplu ulaşım kartına internet üzerinden yükleme yapan bazı vatandaşların banka hesaplarından para çekilmesi sonrası dolandırıldıklarının belirlenmesi, oltalama yöntemiyle dolandırıcılığı gündeme getirdi.

Mail adresine gönderilen cazip tekliflere tıklayarak başlayan, güvenilir kurumların sitelerine girildiğine inanılarak kimlik ve kredi kartı numaralarının yazılmasıyla gerçekleşen dolandırıcılık olayları, çoğunlukla bankadan gelen "hesaptan para çıkışı olduğu" mesajlarıyla açığa çıkıyor.

Bilişim uzmanları, interneti kullanırken dikkat edilecek birkaç noktayla birçok dolandırıcılık olayının önüne geçilebileceğine işaret ediyor.


Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Hukuk Çalışma Grubu Genel Sekreteri Resul Göksoy, nternet üzerinden yapılan dolandırıcılığın genellikle internet sitelerinin birebir kopyalanması suretiyle yapıldığını belirtti.

Bu yönteme "oltalama" saldırısı denildiğini aktaran Göksoy, "Burada kullanıcıların, girdikleri sayfanın gerçekten ulaşmak istedikleri sayfa ya da hizmet almak istedikleri sayfa olduğunu adres çubuğundan kontrol etmeleri önemli yoksa çok kolaylıkla yanılabilirler. Çünkü yayınlanan site gerçekteki sitenin aynısı olabilir ve çok kolaylıkla bu işlem yapılabilir." dedi.

Kötü amaçlı kişilerin kredi kartı bilgilerinin yanı sıra telefon, adres, e-posta ve TC kimlik bilgilerini de elde etmeye çalıştıklarını söyleyen Göksoy, dolandırıcılık yönteminin özellikle araç kiralama, turizm ve bankacılık sektörlerine ciddi zararlar verdiğini aktardı.

Resul Göksoy, sosyal medya hesapları üzerinden de dolandırıcılık yöntemlerinin yaygın olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yapmamız gereken ilk şey, adres çubuğunda yazan adrese dikkat etmek. Genellikle bu siteler, görünüşte aynı olsa da alan adlarının başına ya da sonuna bazı harflerin eklendiğini görürüz. Yine bizim girmek istediğimiz site, örneğin bir kamu kurumunun sitesiyse uzantısının 'gov' olması gerekir. Tarayıcıların 'girmek istediğiniz site güvenli değil, yine de devam etmek istiyor musunuz' gibi uyarıları olursa devam etmemek de önemli."

"Sanal kart kullanın"

Son dönemde toplu ulaşım kartına yükleme yapılan sitelerin de kopyalandığını aktaran Göksoy, arama motorunda çıkan site ve bağlantıların güvenlik açısından tehditler barındırdığına dikkati çekti.

Ödeme yapılacak kurumun kendi internet sitesine girilmesi ya da uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi gerektiğini dile getiren Göksoy, internet ödemelerinde süre ve harcama limiti bulunan sanal kartların kullanılmasının mağduriyetleri önemli ölçüde azaltacağına işaret etti.

Göksoy, internet üzerinden dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların, ilk olarak ilgili bankayı aramalarının önemli olduğunu sonrasında ise söz konusu banka kartını iptal ederek polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini anlattı.

"Artık hırsızlar ekrandan giriyor"

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun da arama motorlarındaki aramalar sonucu üst sıralarda çıkan reklamlı sitelerin önemli riskler barındırdığını, özellikle ".net" uzantılı sitelere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Girilen sitelerde internet adreslerinin en başında bir kilit ibaresinin olması ve adreslerin "https" ile başlaması gerektiğine işaret eden Altun, alışveriş ve ödemelerde cep telefonuna doğrulama kodu gönderen 3D sertifikalı uygulamaların da mağduriyetleri en aza indirdiğine işaret etti.

Şüpheli internet sitelerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet sitesindeki şikayet sistemine bildirilmesinin önemine dikkati çeken Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık hırsızlar ekrandan giriyor. Yani hırsızlar sizin kartınız cebinizdeyken soyabiliyor. Hatta ben bu işleme maruz kalan insanlara kredi kartlarını iptal etmelerini, mail şifrelerini de değiştirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü o kartlardan ileride tekrar para çekebilirler."

Ulaşım kartına para yüklerken dolandırıldı

Ulaşım kartına bakiye yüklemek isterken dolandırılan mağdurlardan Hatice Kabaca da otobüse binmeden önce internette yaptığı arama sonrası karşısına çıkan bir siteden 10 lira yüklediğini söyledi.

Kabaca, şöyle konuştu:

"Otobüse bindiğimde 'bakiyeniz yetersiz' dedi. Otobüsten inip yükleme noktalarından kartıma yükleme yaptım. Eve vardığımda '153 liralık harcama size mi aittir' diye bankadan mesaj geldi. İnternet bankacılığından kontrol ettim. O gün içinde farklı meblağlarda toplamda 1500 lira para çekilmiş. Bankayı arayıp harcamaların bana ait olmadığını bildirerek itirazda bulundum."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Aralık 2022
İmsak 06:38
Güneş 08:10
Öğle 13:01
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4