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İnternet kafeler ne zaman açılacak ?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.

İnternet kafeler ne zaman açılacak ?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.

İnternet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.

Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.

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