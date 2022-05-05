İnsanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Frontex'in bütçesininin onaylanmamasına ilişkin, "Bu insanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti. Bütçenin onaylanmaması ya da İcra Direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz." dedi.

GÜNCEL 05.05.2022, 18:29
İnsanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in bütçesinin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmadığını belirterek, "Çünkü bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı. Frontex sadece izlemedi. Bu insanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti. Bütçenin onaylanmaması ya da İcra Direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Kemayah'ın geniş katılımlı bir heyetle Türkiye'ye geldiğini aktaran Çavuşoğlu, baş başa verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarının yanı sıra Afrika'daki gelişmeler, güvenlik problemleri ve Ukrayna'daki savaş meselelerini ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, mevkidaşıyla özellikle Liberya'daki Türk şirketlerinin durumu ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı alınan tedbirleri konusunda da görüştüklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Afrika ülkeleriyle, Afrika Birliğiyle (AfB) ve ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) gibi bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte birçok konuda daha somut adımlar atacağız." dedi.

Heyetler arası görüşmeye Türkiye tarafından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katıldığını aktaran Çavuşoğlu, toplantıdan önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Liberyalı mevkidaşını Bakanlıkta kabul ettiğini ve verimli görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından heyetin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Emniyet Genel Müdürlüğünü ziyaret edeceğini, yarın ise İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Maarif Vakfı ile görüşmelerinin olduğunu ifade etti.

Ekonomik İş Birliği Anlaşması imzalanacak

Bugünkü görüşmelerde özellikle ekonomik ve ticari konuları ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Ekonomik iş birliğini artırmamız için Karma Ekonomik Komisyonunu kurmamız gerekiyor, aynı şekilde İş Konseyini de. Bunun için de Ekonomik İş Birliği Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayacağız. Sayın Bakanımız Mehmet Muş anlaşma taslaklarının 1 ay içinde hazır olacağını söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, öte yandan Türkiye'nin Liberya'ya ihracatının arttığını ancak Liberya'nın Türkiye'ye olan ihracatının düştüğünü belirterek, bunun dengelenmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Türk firmalarının Liberya'da altyapı, müteahhitlik ve enerji sektörü dahil alanlarda yapabilecekleri yatırımları da ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, öte yandan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi gibi bazı anlaşmaların imzalanması konusunda da mutabık kaldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Savunma ve savunma sanayisi iş birliği mutabakat zaptı için de müzakereler bugünden itibaren başlıyor. Kısa bir süre içinde biz kendi taslağımızı Liberya tarafına ulaştıracağız. Bu belgeyi de en kısa zamanda imzalamak istiyoruz." dedi.

Özellikle askeri iş birliği konusunda da atmaları gereken adımlar olacağını kaydeden Çavuşoğlu, bir mutabakat zaptı imzalayarak bunu resmileştirmeleri gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, öte yandan taraftan özel kuvvetlerin eğitimi, terörle ve organize suçla mücadele konusunda iş birliğini geliştirmek istediklerini vurguladı.

Yorumlar (0)
13
açık
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26