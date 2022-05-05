İnsanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in bütçesinin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmadığını belirterek, "Çünkü bu bütçenin bir kısmı göçmenlerin geri itilmesinde kullanıldı. Frontex sadece izlemedi. Bu insanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti. Bütçenin onaylanmaması ya da İcra Direktörünün görevden ayrılması Frontex'i aklamaz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mevkidaşı Kemayah'ın geniş katılımlı bir heyetle Türkiye'ye geldiğini aktaran Çavuşoğlu, baş başa verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarının yanı sıra Afrika'daki gelişmeler, güvenlik problemleri ve Ukrayna'daki savaş meselelerini ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, mevkidaşıyla özellikle Liberya'daki Türk şirketlerinin durumu ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı alınan tedbirleri konusunda da görüştüklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Afrika ülkeleriyle, Afrika Birliğiyle (AfB) ve ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) gibi bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte birçok konuda daha somut adımlar atacağız." dedi.

Heyetler arası görüşmeye Türkiye tarafından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katıldığını aktaran Çavuşoğlu, toplantıdan önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Liberyalı mevkidaşını Bakanlıkta kabul ettiğini ve verimli görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından heyetin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Emniyet Genel Müdürlüğünü ziyaret edeceğini, yarın ise İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Maarif Vakfı ile görüşmelerinin olduğunu ifade etti.

Ekonomik İş Birliği Anlaşması imzalanacak

Bugünkü görüşmelerde özellikle ekonomik ve ticari konuları ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Ekonomik iş birliğini artırmamız için Karma Ekonomik Komisyonunu kurmamız gerekiyor, aynı şekilde İş Konseyini de. Bunun için de Ekonomik İş Birliği Anlaşması'nı en kısa zamanda imzalayacağız. Sayın Bakanımız Mehmet Muş anlaşma taslaklarının 1 ay içinde hazır olacağını söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, öte yandan Türkiye'nin Liberya'ya ihracatının arttığını ancak Liberya'nın Türkiye'ye olan ihracatının düştüğünü belirterek, bunun dengelenmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Türk firmalarının Liberya'da altyapı, müteahhitlik ve enerji sektörü dahil alanlarda yapabilecekleri yatırımları da ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, öte yandan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi gibi bazı anlaşmaların imzalanması konusunda da mutabık kaldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Savunma ve savunma sanayisi iş birliği mutabakat zaptı için de müzakereler bugünden itibaren başlıyor. Kısa bir süre içinde biz kendi taslağımızı Liberya tarafına ulaştıracağız. Bu belgeyi de en kısa zamanda imzalamak istiyoruz." dedi.

Özellikle askeri iş birliği konusunda da atmaları gereken adımlar olacağını kaydeden Çavuşoğlu, bir mutabakat zaptı imzalayarak bunu resmileştirmeleri gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, öte yandan taraftan özel kuvvetlerin eğitimi, terörle ve organize suçla mücadele konusunda iş birliğini geliştirmek istediklerini vurguladı.