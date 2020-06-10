Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Türkiye güvenli turizmle yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor
Türkiye güvenli turizmle yabancı ziyaretçileri...
Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı...
Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru
Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi...
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü
İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri...
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yurda getirildi.

İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizleri yurda döndü

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit yurda getirildi.Londra'nın Luton Havalimanı'ndan kalkan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile anneleri Fatma ve babaları Ömer Evrensel'i taşıyan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı, sabah saatlerinde Esenboğa Havaalanı'na iniş yaptı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.