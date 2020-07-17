Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Silvan koronavirüs korona corona survivor
İBB Meclisinde Kemerburgaz Kent Ormanı ve Hacıosman Korusuna yeni isim verildi
İBB Meclisinde Kemerburgaz Kent Ormanı...
İBB Meclisinden 4 yaş ve altı çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı
İBB Meclisinden 4 yaş ve...
Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834...
İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret
İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal...
Pandemi döneminde İstanbul'da evlerde su tüketimi yüzde 30 arttı
Pandemi döneminde İstanbul'da evlerde su...

İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

İnfaz yasasının "şekil yönünden" iptal istemine ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunan CHP, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

Genel Kurul, infaz yasasıyla ilgili "şekil yönünden" yapılan başvuruyu reddetti. Kararın 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. 

Anayasa Mahkemesi üyelerinden 7'si düzenlemenin "af kapsamında olduğu" yönünde görüş bildirdiği, çoğunluğu oluşturan 9 üyenin ise düzenlemeyi "af değil, infaz düzenlemesi" olarak kabul ettiği belirtildi. 

İkinci başvuru 

CHP, bu başvurunun ardından infaz yasasının tümü ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ikinci bir başvuru daha yapmıştı. 

Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.