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İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik terör saldırısının faillerinden Gündoğdu yakalandı
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik terör saldırısının faillerinden Gündoğdu yakalandı
İçişleri Bakanlığı Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'de yakalandığını bildirdi.
GÜNCEL 22.10.2022, 15:06
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