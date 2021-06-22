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İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
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İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 12-18 Haziran'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Haftalık verilere göre, Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak gerçekleşti. 100 bin kişideki vaka sayısı Kütahya'da 116,18, Bolu'da 109.91, Eskişehir'de 107,89, Ağrı'da 103,47, Rize'de 96,99 oldu.

Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak gerçekleşti. Vaka sayısı her 100 bin kişide Osmaniye'de 6,2, Hatay'da 6,33, Adana'da 9,25, Adıyaman'da 11,07, Edirne'de 12,51 olarak kayıtlara geçti.

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