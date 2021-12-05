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İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

Vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 20-26 Kasım'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 20-26 Kasım'da İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (13-19 Kasım) İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 olarak kayda geçmişti.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne olduğunu belirtti.

İllere göre 20-26 Kasım'da her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Osmaniye (600,85), Tunceli (460,19), Ordu (417,26), Adana (416,65), Balıkesir (388,7), Tokat (384,7), Bilecik (380,4), Çanakkale (380,21), Kırklareli (379,83), Karabük (378,06), Düzce (360,65), Kocaeli (357,24), Yalova (357,18), Hatay (347,55), Mersin (345,74), Samsun (327,27), Eskişehir (311,53), Bolu (306,22), Trabzon (289,94), Tekirdağ (288,14), İstanbul (287,4), Giresun (284,14), Sinop (282,27), Sakarya (278,33), Bursa (275,26), Amasya (273,63), Çorum (269,75), Kütahya (255,42), Zonguldak (243,23), Kahramanmaraş (240,46), Denizli (234,7), Burdur (232,88), Kastamonu (231,95), Bartın (220,63), Edirne (212,13), Kırşehir (204,9), Ankara (202,88), Gümüşhane (201,83), Manisa (200,95), Rize (179,75), Isparta (178,74), Erzincan (177,02), Niğde (175,66), Çankırı (169,41), Artvin (165,78), Kilis (160,37), Nevşehir (155,76), Kırıkkale (149,98), Uşak (142,11), Sivas (113,86), Ardahan (111,27), Afyonkarahisar (109,51), Yozgat (100,93), Karaman (98,46), Kayseri (93,64), Elazığ (93,2), Konya (88,13), Antalya (70,75), İzmir (70,65), Aksaray (70,21), Gaziantep (67,25), Malatya (64,75), Bingöl (63,53), Aydın (60,94), Muğla (60,05), Iğdır (59,11), Adıyaman (58,5), Kars (51,24), Erzurum (48,14), Şanlıurfa (37,11), Diyarbakır (37,01), Bayburt (35,4), Siirt (33,23), Ağrı (25,03), Bitlis (23,08), Mardin (22,11), Muş (19,95), Batman (11,77), Van (9,48), Hakkari (8,56), Şırnak (8,37)."

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