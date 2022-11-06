Son Dakika
"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"nde 12 ildeki kura takvimi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını bildirdi.
GÜNCEL 06.11.2022, 16:33
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti.
İki ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek." ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilk kuraların yarın Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayımlanacağı bilgisi verildi.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 06.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 05.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 04.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 03.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 02.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 01.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
22
açık
Namaz Vakti 06 Kasım 2022
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|11
|21
|8. Konyaspor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|13
|16
|10. Gaziantep FK
|12
|15
|11. Kasımpaşa
|13
|15
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Boluspor
|11
|19
|5. Manisa FK
|11
|19
|6. Rizespor
|11
|18
|7. Pendikspor
|11
|18
|8. Samsunspor
|12
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|11
|15
|12. Adanaspor
|12
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|10
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Fulham
|14
|19
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Brentford
|14
|16
|11. Crystal Palace
|12
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Leicester City
|14
|14
|14. West Ham United
|13
|14
|15. Everton
|14
|14
|16. Bournemouth
|14
|13
|17. Aston Villa
|13
|12
|18. Southampton
|13
|13
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|12
|22
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|12
|15
|12. Getafe
|13
|14
|13. Girona
|13
|13
|14. Mallorca
|12
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Celta Vigo
|13
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|12
|10
|20. Elche
|13
|4